Villingen-Schwenningen Käufer wartet auf Bebauungsplan

Villingen-Schwenningen. Am 21. Februar soll der Gemeinderat den Bebauungsplan für das Lyautey-Gelände, nach Vorberatung im Technischen Ausschuss am 6. Februar, absegnen. Damit wäre ein wichtiger Schritt für die zukünftige Nutzung des Geländes getan. Mit eingeschlossen ist in den Bebauungsplan auch ein Teil der ehemaligen Saba-Flächen.

Nutzung

Ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung des Geländes als zentrales Stadtquartier ist der Erhalt und die Nachnutzung der denkmalgeschützten Gebäude. Von den insgesamt elf Objekten auf dem Gelände stehen neun – als Zeugnis der 100-jährigen Geschichte Villingens als Kasernenstandort – unter Denkmalschutz (siehe Karte, violette Flächen).