Villingen-Schwenningen Kabarettist übt Gesellschaftskritik

Till Reiners, Jahrgang 1985 ist ein junger Kabarettist, Träger zahlreicher renommierter Kabarettpreise, zudem gern gesehener Gast in den einschlägigen Kabarett TV-Formaten (Neues aus der Anstalt im ZDF) sowie selbst Moderator verschiedener TV- und Radio-Shows.

Er gastiert mit seinem aktuellen Programm "Auktion Mensch 2018" in dem der Berliner Klartext redet und mit intelligenten, hintergründigen, politischen Texten überzeugen kann. Reflektiert, originell, anspruchsvoll und höchst unterhaltsam bietet er Gesellschafts- und Sozialkritik in Bestform dar.

Der Eintritt kostet 13 Euro, Schüler zahlen elf Euro. Karten sind bei Natur- und Feinkost Hoppe in St. Georgen erhältlich. Reservierungen für die Abendkasse (gegen Vorkasse) können per E-Mail an info@puthe.de vorgenommen werden. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse verfügbar.