Villingen-Schwenningen Jutta Faller kann auf Unterstützung zählen

Jutta Faller, die erstmals in ihrer Funktion als TG-Vorsitzende das Herbstest organisierte, war zufrieden mit der Resonanz. "Bislang macht mir mein neues Amt enorm Spaß. Die erfahrenen Vorstandsmitglieder unterstützen mich in meinen Aufgaben und stehen hinter mir, was mir ein produktives Arbeiten erleichtert. Auch ist es wichtig, dass sich in einer kleinen Gemeinde die örtlichen Vereine gegenseitig unterstützen. Das ist in Weigheim der Fall."

Fallers Bilanz zum ersten Halbjahr ihrer Arbeit als Vorsitzende fällt positiv aus. "Was jetzt noch fehlt, sind neue Übungsleiter, Trainer und Betreuer." Faller ermuntert zur Übernahme eines derartigen Amtes, das Spaß macht und einfacher ist als es aussieht.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich im größten Breitensportanbieter von Weigheim aktiv zu beteiligen. Eltern-Kind-Turnen, Jugendturnen, diverse Gymnastikkurse, Gesundheitskurse, Nordic Walking, Tischtennis sind Dauerangebote. Mit dem ­Federsport Indiaca hat die Turngemeinde seit Jahrzehnten wohl ein gesamtstädtisch einzigartiges Angebot in ihrem Programm. Ein Erfolgspfeiler ist auch der Tanzsport. Aufgrund der großen Beliebtheit beginnt in dieser Abteilung am 16. Oktober um 18.30 Uhr im Vereinsheim der Turngemeinde der nächste Line-Dance Grundkurs.