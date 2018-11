Villingen-Schwenningen Jury wählt Kandidaten aus

Der Sportverbands-Chef konnte und wollte seine Vorfreude auf die Sportparty nicht verbergen. "Wir werden die tolle Veranstaltung 2017 in diesem Jahr noch toppen", steht für ihn fest. "Alle Helfer ziehen seit Wochen an einem Strang, wir sind Feuer und Flamme."

Diese Euphorie soll sich auf den großen Abend am 24. November in der Neuen Tonhalle übertragen. "Wir hoffen natürlich, möglichst viele der Kandidaten bei der Sportparty begrüßen zu dürfen; eine solche Ehrung ist ja tatsächlich ein Höhepunkt für jeden", fügte Beate Bea an.

Abstimmen kann man noch bis Sonntag, 11. November. Eine Übersicht der nominierten Sportler gibt es auf www.sportparty-vs.de. Abgestimmt werden kann per E-Mail an vote@sportverbandvs.de.

Wer sich rechtzeitig eine Karte für die Sportparty in der Neuen Tonhalle in Villingen sichern will, der kann dies ab der kommenden Woche tun. Tickets zum Preis von acht Euro gibt es entweder bei der Stadt Villingen-Schwenningen unter der Telefonnummer 0 77 21/82 25 25 sowie online auf der Website der Neuen Tonhalle.