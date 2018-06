Villingen-Schwenningen Jungs gehen bald gefahrlos aufs WC

VS-Weilersbach. Während der Sitzung kam im Rat die Frage auf, ob die Nachricht stimmen würde, dass Cornelia Stange die Schule verlässt. "Das ist zutreffend", bestätigte Ortsvorsteherin Silke Lorke, die über die Gründe nichts verlautbaren konnte. Man hoffte, dass es einen guten Ersatz geben wird, und zeigte sich sehr dankbar für "den Elan und die Power", mit der sich die Pädagogin in der Grundschule in Weilersbach engagiert hat.

Die Schule stand auch bei der Frage der Finanzierung notwendiger Sanierungen auf der Tagesordnung. Der Rat hat sich darauf geeinigt, dass zuerst die Urinale in der Jungentoilette erneuert werden, dies noch in diesem Jahr umgesetzt werden kann. Die Urinale sind normal hoch gebaut und daher wurde ein Gitter auf dem Boden befestigt, auf das die Jungs klettern müssen, damit sie die Urinale benutzen können. Da hier eine Gefahr ausgeht, soll eben dies zuerst gemacht werden. Die restliche Sanierung der Toilettenanlage ist dann für kommendes Jahr geplant.

Die Sanierung des Fußweges zur Schule ist mittlerweile abgeschlossen und abgerechnet. Ein Haushaltsrest in Höhe von 45 000 Euro wurde einstimmig von der Haushaltsstelle "Erneuerung Fußweg zur Schule" auf die Stelle "Erwerb von bebauten Grundstücken" umgebucht. Geprüft wird, ob es in der Glöckenberghalle zukünftig ein W-Lan-Netz geben soll. Es gebe technisch die Möglichkeit, die Glöckenberghalle an das städtische Funknetz anzubinden, damit in der Halle Internetempfang möglich ist. Dies wäre für manche Veranstaltungen sinnvoll, war sich das Gremium einig. Von Seiten der Stadt gibt es die Möglichkeit, von der Schule, die an das Funknetz angebunden ist, eine Sichtverbindung zur Halle herzustellen und somit die Halle anzubinden. Einwand gab es, da die Feuerwehr im Ort ebenfalls mit Funk angebunden ist und dies nur schleppend funktioniert. Daher wird Lorke abklären, ob bei Umsetzung eine hinreichend gute Verbindung zu erwarten ist. Die Kosten würden sich auf etwa 3500 Euro belaufen.