Villingen-Schwenningen Jungs fühlen sich wie echte Feuerwehrmänner

Abteilungsleiter Gerhard Jordan und sein Team hatten alles gut vorbereitet. Begonnen wurde am Freitagabend in der Schirmbar mit einem Weekend Warm Up.

Weiter ging es am Samstag mit einem Programm für die großen und kleinen Besucher. Sitzplätze standen im Schatten sowie auch in der Sonne mit Blick ins Grüne zur Verfügung. Vor und hinter der Theke sorgten die fleißigen Helfer für Speisen und Getränke.

Aufmerksam wurden die Besucher, als die Abteilung Marbach mit Sondersignal einfuhr. Sie gestaltete die Löschübung. Angenommen wurde, dass ein Radlader in Brand geriet. Ein Arbeiter versuchte vergeblich zu löschen, worauf die Feuerwehr alarmiert wurde, die den Brand rasch in Griff bekam. Viel Spaß hatten die Kinder, für die das Rietheimer Feuerwehrauto unermüdlich Fahrten durch den Ort unternahm. Für die Kleinsten waren sogar Kindersitze eingebaut.