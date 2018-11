Villingen-Schwenningen. "Fluchtpunkt" nennt sich ein junges Jazzquintett mit Musikern aus dem Schwarzwald und aus Stuttgart, das am kommenden Freitag, 23. November, 20 Uhr, im MPS-Studio in der Richthofenstraße 1/1 in Villingen zu erleben sein wird. Zum Abschluss der zahlreichen Aktivitäten rund um das MPS-Jubiläum in diesem Jahr werden interessierte Musikfans somit nochmal Live-Musik im denkmalgeschützten Tonstudio hören können. Die Band wird ihre eigene Musik mit spannenden und ambitionierten Arrangements spielen. Zur Besetzung gehören: Lennard Fiehn (Saxofon), Johannes Menge (Trompete), Simon Bauer (Drums), Thomas Duttenhöfner (Klavier) und Snejana Prodanova (Bass). Die Platzzahl im MPS-Studio ist begrenzt und es wird um vorherige Anmeldung gebeten unter info@mps-villingen.de.