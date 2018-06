Villingen-Schwenningen Junge Talente im Rampenlicht

St. Georgen/Furtwangen/VS-Villingen. Das Orchester tritt mit seinem neuen Leiter Pascal Pons auf, der seit Anfang April mit den jungen Musikern probt.

Umfangreiche Konzerterfahrungen

Pons ist Dozent für Schlagzeug an der Hochschule Luzern und hat in Versailles eine Professur inne. Er hat umfangreiche Konzerterfahrungen, er konzertierte mit berühmten Dirigenten wie Pierre Boulez, Peter Eötvös, Kent Nagano, Heinz Holliger, Hans Zender und Zoltàn Kocsis in Europa, den USA, Südamerika und Asien.