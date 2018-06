Villingen-Schwenningen Junge Sänger präsentieren ansprechendes Programm

Die 19 jungen Sänger begeisterten vom effektvollen Einzug an bis zum mit Applaus begleiteten Ausmarsch. Sie entwickelten während über 60 Minuten zunehmende Sicherheit, interpretatorisches Engagement und sympathische Gelöstheit. Beachtlich war die Aussprache bei deutschen, englischen, französischen und lateinischen Texten. Mit und ohne Noten wurde a capella oder vom Klavier begleitet gesungen.

Manches Talent war zu hören, auf das man als wertvollen erwachsenen Chorsänger zählen darf. Das "Musica Dei" des Amerikaners Jerry Estes konnte man als Erkennungsmelodie werten. Mehrfach war John Rutter vertreten. Spürbar wurde der Stil des 72-jährigen Engländers. "A clare benediction" bis "The Lord bless you" war eine Mischung aus englischer Kathedralmusik, Folklore, hymnischer Tradition, empfindsamen Harmonien und modernen Rhythmen. Songs wie "A joyful madrigal" von on Donold Moore, John Purifoys "Jazz exsultate" oder Patti Drennans "Festival Sanctus" kamen genau so gut an wie Wolfgang Teichmanns "Vorbei sind die Tränen", "Verleih uns Frieden gnädiglich" in der Version von Matthias Nagel oder "Gott sei mit dir" von Thomas Riegler.

Ein französischer Filmhit war "Die Kinder des Monsieur Mathieu", eine ergreifende Geschichte um einen glück­losen Musiker. Der Streifen lebt unter anderem aus vielen Chorgesängen, von denen "Vois sur ton chemin", ­"Caresse sur l’océan" und "Cerf­volant" erklangen: zukunftsweisende, Kraft gebende, die Schönheit von Meer und Landschaft beschreibende und Kinderträume verwirklichende Musik.