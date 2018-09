Villingen-Schwenningen Junge Männer gehen auf Gruppe los

Die bei der Auseinandersetzung schwer verletzten Männer im Alter von 50 und 53 Jahren wurden in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Der 50-Jährige musste stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in der Zeit zwischen 5 und 5.30 Uhr machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Telefonnummer: 07721/601-0) in Verbindung zu setzen.