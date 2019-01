Villingen-Schwenningen Junge Leute nicht fit

55 Prozent der jungen Menschen klagen bereits über gesundheitliche Probleme – bei Frauen sind es sogar 65 Prozent. Zwei Drittel führen ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen dabei selbstkritisch auf ein ungesundes Leben mit schlechter Ernährung zurück. Besorgniserregend ist vor allem der Trend zu mehr Fast Food, heißt es in einer Pressemitteilung der Krankenkasse.

Die Zahl derer, die Mahlzeiten häufig durch schnelle Snacks unterwegs ersetzen, nimmt seit 2014 kontinuierlich zu und liegt inzwischen bei 60 Prozent. "Es ist alarmierend, dass sich bereits junge Menschen in so hohem Maße gesundheitlich beeinträchtigt fühlen", sagt Tanja Katrin Hantke, Gesundheitsexpertin der Schwenninger Krankenkasse. Besonders betrifft das mit einem Anteil von 58 Prozent die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen, die oft in diesem Alter zu Hause ausziehen und für sich selbst sorgen müssen. Die schnelle Nahrungsaufnahme unterwegs ist offenbar zum Normalfall geworden.

Die Studie zeigt außerdem: Junge Menschen dieser Altersgruppe klagen mehr als andere junge Bundesbürger über Schlafmangel. "Es zeigt sich schon in jungen Jahren, dass ein ungesundes Leben mit zu wenig Schlaf Raubbau am eigenen Körper ist", betont die Ärztin der Schwenninger.