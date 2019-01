Villingen-Schwenningen Junge Könige ziehen von Haus zu Haus

VS-Schwenningen. Florian streckt sich umsonst. Dem achtjährigen Sternsinger fehlen einige Zentimeter, um den Aufkleber, auf dem mit Kreide die Segensbitte 20*C+B+M*19 geschrieben steht, über den Türrahmen zu platzieren – obwohl er bereits auf einer Trittleiter steht. Doch Christoph Baum ist zur Stelle. Der 44-Jährige begleitet Florians Gruppe, zu der auch Lucia (ebenfalls acht Jahre jung) und die neunjährige Josephine gehören, und verhilft dem jungen Gekrönten kurzerhand zur richtigen Höhe. Dann geht es weiter für dieses eine von insgesamt 15 Sternsinger-Teams der Seelsorgeeinheit St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt.

"Heute sind wir im nördlichen, morgen im südlichen Teil der Stadt", erklärt Christoph Baum am Freitag. 450 Haushalte haben sich bei der Aktion angemeldet, besucht werden alles in allem knapp 1000, schätzt der 44-Jährige. Baum ist nicht nur Betreuer, sondern bildet auch gemeinsam mit seiner Frau Silke sowie Nicole Tischler-Hauser den Kern des Organisationsteams. Insgesamt seien etwa 60 Kinder als Sternsinger unterwegs, rund 40 weitere Personen sind unter anderem als Gruppenleiter, beim Anziehen, Kochen, Waschen der Wäsche oder als Fahrer an der Aktion beteiligt. Deren Dachorganisation unterliegt dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger", an das auch die gesammelten Spenden gehen. Im Jahr 2018 kamen laut der Institution deutschlandweit 48,8 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte zusammen.

Als Erwachsener mithelfen beziehungsweise als Kind mitmachen darf im Grunde jeder, auch schon vor der Erstkommunion. "Aber lesen können wäre ganz gut", sagt Baum augenzwinkernd, weshalb die meisten Neulinge in der zweiten oder dritten Klasse sind. Auch besucht wird jeder, der das gerne möchte. "Ich dachte immer, das gilt nur für Katholiken", sagt eine evangelische Radfahrerin, die die Gruppe um Florian spontan bittet, in diesem Fall später auch bei ihr zuhause vorbeizukommen. "Das freut mich riesig, dass das klappt", sagt sie. Ihr sei sehr wichtig, dass die Spenden Kindern zugute kommen.