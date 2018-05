Villingen-Schwenningen Junge kämpft weiter um sein Leben

Villingen-Schwenningen. Die fünfköpfige Familie muss weiter um das Leben des 13-Jähringen bangen. "Der Junge befindet sich in einem sehr kritischen Zustand, es besteht weiter Lebensgefahr", erklärt Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Anfrage unserer Zeitung. Wie berichtet ist das Opfer aufgrund der Rauchgasvergiftung in eine Spezialklinik nach Stuttgart verlegt worden.

Unklar ist bislang noch, wie es am Dienstag zu dem Feuer in der Dachgeschosswohnung in der Espanstraße mit insgesamt 14 Verletzten kam. "Am Donnerstag ist ein Brandsachverständiger vor Ort", so der Polizeisprecher. Grundsätzlich handle es sich hierbei um eine "komplexe Brandermittlung, das ist alles ein wenig schwierig."

Der Brand wurde, wie bereits am Mittwoch berichtet, am Feiertag gegen 8.30 Uhr entdeckt. Kurz darauf konnte der Vater seine Frau und die beiden Töchter ins Freie bringen – als der Mann zurück wollte, um den Sohn zu retten, hätte er nicht mehr in die Wohnung gekonnt. Die Rettung musste schließlich die Feuerwehr übernehmen, die innerhalb weniger Minute vor Ort war.