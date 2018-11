Villingen-Schwenningen Junge Judokas zeigen Können

So galt es nun, die ersten Techniken zum korrekten und schmerzfreien Fallen vorzuführen. Sie kamen bei den anschließenden Würfen auch praktisch unter dem Motto "guter Wurf – gutes Fallen" zur Anwendung und verdeutlichten, dass Judo eine Sportart der gegenseitigen Hilfe zu beiderseitigen Wohlergehen ist. Weitere Aufgaben mussten die Anfänger bei der Anwendung von Haltetechniken am Boden und in einem kleinen Bodenkampf bewältigen.

Als Prüfer waren Trainerin Christine Fehlinger sowie der Trainer und Vorsitzende Volker Stadler im Einsatz. Am Ende händigten die beiden Prüfer den Teilnehmern ihre Urkunden, den Judo-Pass und die neuen Gürtel aus und beglückwünschten sie zu ihrer ersten bestandenen Gürtelprüfung. Damit sind ab sofort die Judoka Dana Lazarevic, Cheyenne Schlude, Michael Baumann, Roman Scheu und Constantin Hirt berechtigt und verpflichtet, den weiß-gelben Gürtel zu tragen.