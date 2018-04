Villingen-Schwenningen Jungautorin lässt ihren Gedanken freien Lauf

Die Ideen für das Buch entstanden aus einem Zufall. Die junge Frau wollte für eine Freundin zum Geburtstag eine Geschichte über sprechende Katzen schreiben. Dabei entstand eine kleine Geschichte rund um ihren jetzigen Hauptcharakter Hel. Die Ausgangsidee für den Roman war geboren. "Von da an war es relativ einfach, denn ich schreibe immer drauf los und warte, wie sich die Dinge ergeben. Dabei versuche ich den Figuren so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen.

Auf 200 Seiten versucht der Hauptcharakter Hel, die Anderswelt zu retten

Das Buch beginnt mit einem Vorwort des "Ich-Erzählers", eine vorerst unbekannte Person, die den Leser durch das komplette Buch begleitet. Der Erzähler kommentiert hochnäsig, überlegen, weil er schon viel mehr weiß, wie der Leser an diesem Punk wissen kann. Die Geschichte beginnt anschließend mit einem szenischen Einstieg. Es ist eine sternenklare Nacht, es regnet, eine Person eilt durch die Dunkelheit: Es ist Hel (Helena), an der sich die Geschichte des Buchs entlang hangelt.

Eileen Kohnle schrieb vor dem Vorwort zuerst das erste Kapitel. Sie hat sich mit dem Anfang ihres Buches nicht schwer getan. "Ich konnte mir die Ausgangssituation bildlich vorstellen. Und dann habe ich einfach begonnen zu schreiben", erklärt sie.

Das Buch spielt in zwei Welten, der Menschenwelt und der Anderswelt. Die Anderswelt exestiert parallel zur Menschenwelt, wie eine weitere Dimension. Hel ist ein Mensch, sie kommt ursprünglich aus Deutschland. Durch Zufall gerät sie in die Anderswelt. Auf der anderen Seite wartet die Hexe Palele auf sie. Sie hat für sich beschlossen, den nächsten Boten für die Anderswelt zu finden, weil der letzte unerwartet gestorben ist. Ohne die Konsequenzen zu kennen, willigt Hel ein, die nächste Botin zu werden.

Während dem Schreiben gab es für die 21-Jährige häufiger Momente an denen sie alles hinschmeißen wollte. "Immer dann, wenn ich den Computer angemacht habe und die Baustelle der Geschichte sah, war es frustrierend", berichtet sie. Der Ehregeiz sei aber größer gewesen und so war sie jedes Mal froh, etwas weiter gekommen zu sein. "Als ich ungefähr die Hälfte geschrieben hatte, viel es mir auch immer leichter", meint sie. Mit voranschreitender Geschichte merkt der Leser, dass Hel mit der Rolle als Botin zunehmend überfordert ist. Sie ist immer noch Lehrling, soll aber gleichzeitig den selben Job wie ein ausgelernter Bote erledigen. Als sich die Situation in der Anderswelt auch noch zuspitzt und ein Krieg auszubrechen droht, versucht Hel mit Hilfe der drei Sagengestalten das zu verhindern. Doch der Krieg zwischen der Königsfamilie und dem niederen Volk scheint unvermeidbar.

Die Geschichte stellt Gut und Böse immer wieder Gegenüber. Für den Leser ist es gerade am Anfang nicht immer einfach, zwischen den ganzen Figuren den Überblick zu behalten. Ab dem ersten Viertel bekommt der Leser allerdings den Hintergrund, den er braucht, um die Ereignisse auf den ersten Seiten einordnen zu können. Aufmerksamkeit beim Lesen ist dennoch von Vorteil. Vor allem, weil es im Buch keine Zwischenüberschriften bei den Kapitel gibt. Das ist allerdings von Kohnle auch so gewollt gewesen: "Ich wollte nicht, dass sich der Leser schon im Vorfeld ein Bild davon machen kann, was passiert. Deshalb habe ich die Überschriften bewusst weggelassen".

Etwa fünf Monate hat es gedauert, die Geschichte zu schreiben. Ein weiteres Buch ist gerade in Arbeit. Das soll aber nicht direkt an "14.1" anknüpfen, sondern eine Vorgeschichte werden. Für Eileen Kohnle steht fest, dass sie ihren Traum als Autorin zu arbeiten weiter verfolgen will. "Mein Debütroman war der erste von vielen Schritten in diese Richtung", sagt die Jungautorin.