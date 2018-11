Villingen-Schwenningen Jung kauft Alt doch sowieso

Villingen-Schwenningen. Im Oktober 2013 wurde das so treffend überschriebene Förderprogramm in Villingen-Schwenningen erstmals aufgelegt. Es soll mehrere Ziele erfüllen: Die Ortsteile sollen belebt werden durch den Zuzug junger Familie, gleichzeitig wird mit der Ressource Bauland schonend umgegangen und werden Baulücken in Ortschaften verhindert. Junge Leute, die sich eine gebrauchte Immobilie zulegen, erhalten eine Prämie, die sich mit Kindern durch einen Kinderbonus oder einen Bonus für die Lage im historischen Ortskern nochmals erhöhen lässt.

Jetzt, fünf Jahre später, kann man eine erste erfreuliche Bilanz ziehen: 36 mal ging die Rechnung auf. So viele alte Objekte wurden gefördert, wobei die Fördersumme zwischen knapp über 14 000 Euro und über 66 000 Euro lag. Und in beinahe allen Ortsteilen gab es Immobilien, die über dieses Programm vermittelt worden sind – lediglich in Herzogenweiler kam kein solches Förderobjekt zustande.

Summa summarum wurden mehr als 218 000 Euro als Fördersumme investiert. "Aus der Übersicht lässt sich entnehmen, dass es auch in den Ortschaften eine Nachfrage nach gebrauchten Immobilien gibt", bilanziert die Stadt.