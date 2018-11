Villingen-Schwenningen Jumbo-Team geht die Arbeit nicht aus

Das Team vom Jumbo-Second-Hand-Markt in der Villinger Bahnhofstraße hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gutes an nicht so privilegierte Mitmenschen ausgesprochen günstig zu verkaufen, dabei Arbeitsplätze zu schaffen sowie die Umwelt zu schonen und zu entlasten.

VS-Villingen. Jumbo wird vom Verein zur Förderung von ­Jugend- und Sozialarbeit im evangelischen Kirchenbezirk Villingen betrieben und besteht zur Zeit aus einem vielseitigen Team, das so gut wie alles kann und ausgesprochen flexibel ist. Denn: Fällt ein hauptamtlich Beschäftigter oder ein ehrenamtlicher Helfer aus, springt einer aus dem Team für ihn oder sie ein.

In einem Pressegespräch wollte das Team sich ins Gespräch bringen, um nicht in Vergessenheit zu geraten, denn wer sich nicht auf den beiden Ebenen im Jumbo-Markt in der Bahnhofstraße 9 umgeschaut hat, weiß auch nicht, wie groß die Bandbreite der angebotenen Artikel ist.