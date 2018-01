Villingen-Schwenningen Juhe wird platt gemacht

Der Erbbauvertrag mit der Stadtverwaltung werde demnächst aufgelöst, damit wird das Gebäude als Teil des Grundstücks betrachtet und kann nun abgerissen werden, so die Information der Stadt. Ein Gutachten über den Immobilienwert rechtfertige diesen Schritt, so OB Kubon. Bereits im Mai 2017 schloss der unrentable Herbergsbetrieb, nachdem bei einer Brandverhütungsschau bereits die Nutzung in den Obergeschossen untersagt worden war.