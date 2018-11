Villingen-Schwenningen Jugendliche sind Feuer und Flamme

Das große Interesse an einem solchen Trainingsgelände haben die drei Jugendlichen stellvertretend deutlich gemacht. Als es an die Planung der rund 150 Quadratmeter großen Fläche ging, zückt Luca Stauss sein Handy: "Ich habe mich beim Anbieter der Geräte mal schlau gemacht", sagt er und zeigt Dangmann und Knecht mögliche Trainingsgeräte. In rund eineinhalb Stunden beratschlagten die Jungs gemeinsam mit Initiator Joachim Spitz sowie Felicitas Heinrich und Niklas Holzmann vom JuBIS, wie der zukünftige Park aussehen sollte, was notwendig ist und worauf aus Kostengründen gut und gerne verzichtet werden kann.