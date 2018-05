Nach fast einjähriger Vorbereitungszeit durch Schuldekan Jens-Uwe Zirbel und Werner Ullrich wurden am Sonntag Meret Assmann, Marilena Dinser, Mika Fähling, Veronika Götz, Jesse Hildbrand, Jan-Niclas Jacobi, Philipp Kaiser, Marlene Keßler, Justin Krabbe, Verena Nill, Jakob Schindler, Gero Wedde und Marlon Wimmer in der evangelischen Pauluskirche Villingen in einem festlichen Gottesdienst konfirmiert. Zur Umrahmung spiel te das Blockflötenconsort "Flauto dolce". Foto: Alabas