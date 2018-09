Villingen-Schwenningen Jugendliche feiern ein Tennisfest

Nach Aufwärmübungen und -spielen wurden an beiden Tagen Trainingseinheiten in verschiedenen Gruppen nach Alter und Spielvermögen durchgeführt. Im Groß- und Kleinfeld halfen Trainer und Spieler der ersten Herrenmannschaft den Nachwuchstalenten dabei, ihre Spieltechnik und Taktik zu verbessern. Für die Jüngeren standen ebenfalls Geschicklichkeitsspiele für Koordination und Ballgefühl auf dem Programm. Alle Kinder bekamen Urkunden, und nach einem Griff in die Lostrommel wurden schöne Sachpreise verteilt, was für die Jugend zu den alljährlichen Höhepunkten der Tennissaison zählt.

Silvia Kilian, die bewährte und von den Kindern geliebte Jugendleiterin des Tennisclubs, steckt seit Jahren viel Herzblut in die Jugendarbeit des Clubs. Nach der Preisverleihung machte sie darauf aufmerksam, dass ohne die ehrenamtliche Hilfe zahlreicher Vereinsspieler ein derartig reichhaltiges Camp nicht auf die Beine gestellt werden könnte. Dabei hatten die Trainer schon im Vorfeld des Camps Übungen und Spielpläne erarbeitet, mit denen die Kinder über zwei Tage hinweg professionell trainiert wurden.

Als Trainer waren Thorsten Schelling, Dominik Schelling, Bernd Gabriel, Niklas Burkhard und Oliver Burkhard im Einsatz. Silvia Kilian bedankte sich auch bei zahlreichen Eltern, die mit Kuchen- und Salatspenden zum Gelingen des Sportfestes beitrugen und das Essen vorbereiteten. Als Echo erntete Silvia Kilian stürmischen Beifall für ihr Engagement und ihre Tatkraft.