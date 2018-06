Villingen-Schwenningen Jugendkunstbiennale schreibt Rekordzahlen

So kam es, dass die Jury gleich mehrere Durchläufe benötigte, um die Sieger festzulegen. Die Gewinner werden in Kürze schriftlich benachrichtigt. Am 10. Juli ab 19 Uhr schließlich findet die feierliche Preisverleihung in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Schwarzwald-Baar in Villingen statt. Seit Beginn wird die Jugendkunstbiennale von den drei Sparkassen in Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar finanziell unterstützt. Die drei bieten daher auch die Plattform, die Bilder einer breiten Öffentlichkeit zugängig zu machen: Die Gewinnerbilder gehen in einer Ausstellung auf Reisen durch die Sparkassen sowie das Druckzentrum des Schwarzwälder Boten und das Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar aufgrund von Umbauarbeiten in der Kreissparkasse Rottweil wird in diesem Jahr die Ausstellung dort nicht stattfinden.

Einmal mehr hat die Jugendkunstbiennale Schwarzwald-Baar-Heuberg ihr Ziel erreicht: Sie ist die Plattform, um Ideen in kreativen Bildern auszuleben, und Kinder und Jugendliche frühzeitig an den sinnvollen Umgang mit digitalen Medien heranzuführen. Die Gewinner dürfen sich bereits jetzt über attraktive Preise freuen. Neben einem Tablet-Computer zur Bildbearbeitung werden eine Spiegelreflexkamera, zehn Eintrittskarten in den Europapark Rust und vieles mehr vergeben.