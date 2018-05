Die Jungangler haben tatkräftig an der Aktion saubere Landschaft teilgenommen und wurden hierfür vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg mit einem Geldpreis von 250 Euro ausgezeichnet. An den Pachtgewässern des Vereins, unter anderem Brigach, Kirnach und Donau, wurden in mehreren Tagen von mehr als 70 Helfern Müll gesammelt und entsorgt. Der Vorsitzende der Anglergesellschaft Villingen, Christian Föhrenbach (links), übergab den Scheck an den Jugendwart Hermann Unold und Enna Aguiar, die das Präsent stellvertretend für die vielen jugendlichen Helfer entgegen nahmen. Bei der Jungfischergruppe des Vereins sind noch begrenzt Plätze frei. Infos zu den Junganglern gibt es unter www.anglergesellschaft-villingen.de. Foto: Lutz Hugel, Visual Artwork