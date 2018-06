Der Jugendchor "a tempo!" verbrachte ein Wochenende auf der Burg Wildenstein in Leibertingen (Kreis Sigmaringen). In der ehemaligen Kapelle der Burg hoch über dem Donautal probten die 19 Jugendlichen unter Leitung von Bezirkskantor Marius Mack eifrig und konzentriert. Auch Gruppen- und Gesellschaftsspiele rund um die Burg standen auf dem Programm. Das Geübte präsentiert der Chor am Sonntag, 24. Juni, 17 Uhr, in der Johanneskirche im Sommerkonzert. Foto: Jugendchor