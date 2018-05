Villingen-Schwenningen Jugend packt bei Putzete am Talbach an

Nur durch den Schulhof getrennt, besteht für die Schüler der Zugang zu dem gemächlich fließenden Gewässer. Mit seinem 250 Meter langen ­Streckenabschnitt fließt es immer wieder in die Arbeit der Naturforscher-AG ein, die der ortsansässige Umweltexperte Ronny Kreidemeier leitet. Offiziell besteht seit Oktober 2012 eine per Urkunde besiegelte Bachpatenschaft. Die Übertragung der Pflege an die Schule war seinerzeit auch für die Stadt ein bedeutsames Ereignis, denn es war überhaupt die erste Patenschaft, die sie für ein Gewässer vergab. "Wir sind Talbach" wurde ihr Motto.

Erfreulicherweise habe sich im Laufe der Jahre der Müll und Unrat reduziert, war von den fleißigen Umweltschützern zu hören. Viele abgebrochene Äste und Zweige der am Ufer stehenden Bäume wurden aufgesammelt; was jedoch ein Ärgernis bleibe, sind die dunkelgrauen Plastiktüten, die für den Hundekot gedacht sind. Ein Behälter mit diesen Tüten steht unmittelbar an der Brücke über dem Talbach und manchen, die dort vorbeilaufen, scheint es Spaß zu bereiten, die Tüten ins Wasser zu schleudern.

Nach den Aufräumarbeiten ging es ans Forschen. Kleinstlebewesen wurden aus dem Bach gefischt, aufmerksam unter dem Mikroskop betrachtet, und anhand von Karten konnten die Kinder den Namen bestimmen.