Villingen-Schwenningen Jugend misst sich an der Konsole

Auf mehreren Playstation-4-Konsolen messen sich die Teilnehmer im Spiel FIFA 18. Wie bei der Fußballweltmeisterschaft gibt es zuerst Qualifikationsrunden zu bestehen, bis schließlich nach Achtel-, Halb- und Finale die Sieger feststehen. Der erste Platz wird mit zwei Sony Playstation Virtual Reality-Bundles prämiert, die Zweitplatzierten dürfen sich über zwei SC Freiburg-Trikots sowie Karten für das nächste Freiburg-Fußballspiel erfreuen. Das Team, das den dritten Platz erreicht, bekommt zwei Europapark-Eintrittskarten. Die Preise werden von Expert Hoerco Villingen und dem Jugendgemeinderat Villingen-Schwenningen gesponsert. Kostenlos teilnehmen können alle Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren nach Anmeldung per E-Mail an bibliothek@villingen-schwenningen.de. Die Teilnehmerliste ist auf 16 Teams begrenzt. Wer sich also einen Startplatz sichern möchte, sollte sich so schnell wie möglich anmelden.

Wer Lust hat, kann während des Turniers grillen – das Jugendhaus stellt bei gutem Wetter seinen Grill bereit. Das Grillgut ist mitzubringen.