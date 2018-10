Die Wolfbachrolli-Jugend verbrachte ihr Hüttenwochenende im Kasperlehaus auf dem Schlempen in Oberkirnach. Die 20 Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren sowie acht Betreuer ließen es den ersten Abend bei selbst gekochtem Abendessen, Tischtennis, Tischkicker und anderen Spielen entspannt angehen. Dafür wurden sie am nächsten Tag entsprechend gefordert. Es ging in den Hochseilgarten nach Triberg und am Abend auf eine Nachtwanderung, ehe am Sonntag nach Frühstück und Großputz der Heimweg angetreten werden musste. Foto: Verein