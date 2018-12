Villingen-Schwenningen Jugend brilliert bei Adventskonzert

Dem irischen Stepptanz "The Lord of the Dance", der langsam begann und sich nach einem fließenden Mittelteil zu einem rasanten Schluss steigerte, folgte der Chart-Hit "Havana". Wössner träumte von dem Strand in Kuba, den er mit einer Havanna genoss, und genauso lässig brachte das Vororchester den berühmten Hit zu Gehör. Wössner gab den beeindruckenden Probendurchschnitt von 91,6 Prozent bekannt. Silas Beier, der nicht ein Mal gefehlt hatte, konnte die Glückwünsche in Abwesenheit leider nicht entgegennehmen.

Das Jugendblasorchester eröffnete den zweiten Teil des Abends mit dem "Marsch der belgischen Fallschirmjäger". Ja warum denn nicht am Advent, das klingt doch heiter und beschwingt, waren sich die Musiker und Wössner einig. Fanfarenähnlich und choralartig folgte "A Huntingdon Celebration". Mit "A Tribute to Lionel" wurde Lionel Hampton, der Wegbereiter für alle Soli auf den Stabspielen gewürdigt. Hier brillierte Felix Ruf, der schon an einem bundesweiten Wettbewerb teilnahm, auf dem Vibraphon.

Wössner hatte aus New York das Stück "Aladin" mitgebracht, doch die Jugend hatte sich durchgesetzt und spielte "Die Eiskönigin – völlig unverfroren". Die Hits der 1980er-Jahre waren für das Jugendblasorchester zwar schon Oldies, trotzdem spielten sie mit Begeisterung Stücke von Cindy Lauper, Michael Jackson und Bon Jovi.

Auch der Probendurchschnitt von 87,7 Prozent konnte sich sehen lassen. Am Ende kam es, wie es alle Jahre wieder kommt: Beide Orchester spielten gemeinsam "O du Fröhliche" und die Zuhörer durften alle drei Strophen mitsingen. Es war ein harmonischer Ausklang eines besonderen Adventsabends in der Deutenberghalle.