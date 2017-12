Villingen-Schwenningen Judo-Familie freut sich über Erfolge

VS-Villingen. Der Judosportverein Villingen hatte seine Mitglieder zur Weihnachtsfeier ins Fidelisheim eingeladen. Vorsitzender Christian Riegauf hieß viele Besucher willkommen. Sein Dank galt vor allem seinen Vorstandskollegen, den Trainern und Übungsleitern, und auch den Eltern, die ihre Kinder zu den Fahrten durch ganz Baden-Württemberg zu den Turnieren gefahren haben.

Zuerst durften sich alle ­Gäste am Buffet laben. Die Eltern hatten wieder einmal dafür gesogt, dass ein reichhaltiges Buffet aufgebaut werden konnte. Auf der Bühne zauberten dann die drei aktivenJudokas Dieter Burkard, Timo Kessler und Simon Hass tolle Kunststücke, die den Applaus förmlich herausforderten.

Im Weiteren wurden die aktiven Wettkämpfer aufgerufen, eine kleine Ehrung auf der Bühne für ihre sportlichen Leistungen entgegen zu nehmen. Die Trainer Lena Rothgängel, Christian Riegauf, Roswitha Zeiger, Dieter Burkhard und ihre Helfer beglückwünschten die Athleten, die tolle sportliche Leistungen erreicht hatten. So konnten sie bei Turnieren in Fellbach, Pfaffenweiler, Wutöschingen oder Freiburg überzeugen. Badischer Meister wurde in der Altersklasse u18 Etienne Zeiger. Lea Koch wurde in der selben Altersklasse Fünfte. Für die süddeutsche Meisterschaft konnten sich Lennard Frasch und Hannes Henkes mit ihren tollen Erfolgen bei den badischen Meisterschaften qualifizieren. Frasch wurde badischer Vizemeister in der Altersklasse u 15, Henkes wurde Fünfter. Bei den südbadischen Meisterschaften u 10 wurde Simon Preusche Meister, Maximilian Berchdolt wurde Vizemeister. In der Altersklasse u12 belegte Lea Zuckschwert den dritten Platz. Zudem konnten sich viele Athleten auf vorderen Plätzen bei Meisterschaften auf Kreis- Bezirks- und Landesebene wiederfinden.