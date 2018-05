Villingen-Schwenningen Jubilarin lässt sich feiern

Gemeinsam mit ihrem Ehemann leitete die Jubilarin, die über Dänemark und Cuxhaven im Jahr 1949 nach Schwenningen kam, die gleichnamige Fahrschule, in der sie in der Verwaltung tätig war. Unzählige Schwenninger erlernten während dieser Zeit das Autofahren in der beliebten Fahrschule. Auf Grund ihres Selbstbewusstseins hatte Wally Mauersberger das Glück, nach ihrer Pensionierung das Reisen in vollen Zügen genießen zu können. Ihr großes Steckenpferd ermöglichte ihr Begegnungen mit fremden Ländern und Kulturen. Unvergessen ist der halbjährige Häusertausch mit einer hawaiianischen Familie, bei dem die Mauerbergers die Schönheiten von Menschen und Kultur der pazifischen Inselkette auf eine außergewöhnliche und intensive Weise kennenlernten.

Die Jubilarin zählte mit ihrem Mann auch zu den ersten Touristen, die von chinesischen Staat einst die Erlaubnis erhielten, ins Reich der Mitte zu reisen. Oberbürgermeister Rupert Kubon überbrachte Wally Mauersberger zu ihrem Geburtstag die Glückwünsche des Ministerpräsidenten und der Stadt.