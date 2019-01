Villingen-Schwenningen Jonathan Herd freut sich über Hauptgewinn

Stefan Beetz, Rotarier und einer der Hauptorganisatoren der Nikolauslotterie, freute sich mit seinem glücklichen Lehrling. "Nikolauslose sind ein ideales Weihnachtsgeschenk von Unternehmen an ihre Mitarbeiter", meint er. "In unserem Fall hat sich das in doppelter Hinsicht gelohnt. Einmal, weil einer unserer Mitarbeiter gewonnen hat, zum anderen aber, weil wir damit auch eine gute Sache unterstützt haben."

Tatsächlich wird der Reinerlös der Nikolauslotterie zu 100 Prozent guten Zwecken zugeführt. Aktuell bildet der Rotary Club eine Zuwendung für den Bau einer neuen Jugendverkehrsschule am Klosterhof. Parallel dazu laufen beim RC Villingen-Schwenningen auch noch andere soziale Projekte, so etwa "Mein Baum hilft" vor Weihnachten – auch hier wird der gesamte Reinerlös, wie bei Rotary üblich, sozialen Zwecken gespendet.

"Dieses Projekt ist im ­Dezember ebenso wie die Nikolauslotterie wieder sehr gut gelaufen", freut sich Clubschatzmeister Hardy Pfeiffer. Die genaue Abrechnung steht noch aus, doch fest steht schon: Es ist erneut ein schönes Sümmchen für gute Zwecke zusammengekommen.