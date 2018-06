Villingen-Schwenningen Jonas Schneider schafft Traumnote

VS-Villingen. Über 200 erfolgreiche Abschlüsse in zwölf verschiedenen Berufen, 33 Preise und 37 Lobe – diese Zahlen sprechen für sich. Schulleiter Rainer Wittmann und KBS-Abteilungsleiter Kai-Jens Glunk konnten zurecht stolz auf die Leistungen der Abschlussschüler der Sommerprüfung sein.

Das herausragende Ergebnis der Abschlussprüfungen in der kaufmännischen Berufsschule wurde im feierlichen Rahmen im Münsterzentrum in Villingen gefeiert. Dabei wandte sich Alexander Doderer, Professor an der Hochschule Furtwangen, als Laudator an die Abschlussklassen, die sich über ein breitgefächertes berufliches Spektrum von A wie Auto­mobilkaufmann bis S wie Sport- und Fitnesskaufmann erstreckten.

Ein Lied für die Klasse