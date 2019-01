Villingen-Schwenningen. Ein bislang unbekannter Jogger sprühte am Montag gegen 9 Uhr laut Polizei auf dem Fußweg von der Jugendherberge zu den Feuerlöschteichen, einem Hundebesitzer Pfefferspray ins Gesicht. Der Mann war mit seinem kleinen Mischlingshund unterwegs und hatte ihn zunächst nicht angeleint. Als ihm der entgegenkommende Jogger von weitem zurief, er soll seinen "blöden Köter" an die Leine nehmen, kam er der unwirschen Aufforderung sofort nach. In dem Moment als sich der Geschädigte nach dem Anleinen des Hundes wieder aufrichtete, sprühte der Jogger ihm ohne Vorwarnung Pfefferspray aus nächster Nähe ins Gesicht und rannte anschließend in Richtung St. Georgener Straße davon. Wie der Geschädigte mitteilte, sei sein Hund nicht aggressiv gegenüber dem Jogger gewesen. Dieser wird als etwa 50 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose sowie einer grünen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07721/60 10 entgegen.