Bei schönem Herbstwetter traten 16 Spieler zu den Clubmeisterschaften des Tennisclubs Haslach-Wöschhalde (TCHW) an. Zunächst wurde in vier Gruppen gespielt, sodass jeder Spieler an beiden Tagen fünf Einzel zu bestreiten hatte. Am Ende setzte sich in einem hochdramatischen und engen Endspiel Jörg Stockburger gegen Markus Osteroth durch (6:7/7:6/ 0:8). Dritter wurde der letztjährige Sieger Kai Wilde. Auch das Vereinsleben kam an den beiden Tagen nicht zu kurz, so dass Frauen und Kinder der Spieler auch viel Spaß hatten. Foto: Serowy