Villingen-Schwenningen Jörg Röber überlegt weiterhin

Villingen-Schwenningen (cos). Nachdem sich die CDU für den Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth als möglichen OB-Kandidaten ausgesprochen hatte, blickt VS mit Fragezeichen im Blick auf den zweiten potenziellen Kandidaten: den OB-Referenten Jörg Röber. Wirft er nun seinen Hut in den Ring? In jedem Falle könnte sich aus der OB-Wahl im Falle von Roths Wahlsieg eine fast schon obskure Personalsituation im Rathaus ergeben: Jörg Röber wäre dann der persönliche Referent eines Oberbürgermeisters Jürgen Roth und damit womöglich seinem direkten Kontrahenten bei der Wahl unterstellt.