Villingen-Schwenningen Jörg Hennig wählt Angelika Hug aus

VS-Tannheim. Die Elferratsmitglieder entnehmen dem Serviertablett ein Stamper Hochprozentiges. Wer das Glas mit reinem Tannheimer Wasser ergattert, hat "gewonnen". Dieses Mal wurde Jörg Hennig vom Schicksal ereilt, als lang- und altgedienter Elferrat nicht das erste Mal. Wen der Narrenvater als seine "Scheesä" auswählt? Da brodelt bis zur Präsentation in der Festhalle nach der Inthronisierung des Osemali auf dem Narrenbrunnen die Gerüchteküche stets auf höchster Stufe.

Jörg Hennigs ging die Sache ganz cool an. Ein großes Schaulaufen oder eine bombastische Wahlparty, das ist nicht seine Art. Deshalb setzte er kurz entschlossen eine Kontaktanzeige ins örtliche Mitteilungsblatt: Narrenmutter gesucht. Darauf angesprochen, ob es Bewerbungen gab, meinte er lakonisch: Bei ihm direkt nicht, aber er habe der Ortsvorsteherin gesagt, sie solle das für ihn regeln, sie wisse ja, wer zu ihm passt. Als er vor 7117 Tagen zum ersten Mal Narrenvater wurde, habe er nach einigem Umherirren im Saale und auf dem Weg zur Bühne einfach Manuela Baier angesprochen, und sie habe ihn nicht im Schnee stehen lassen. Heutzutage sei das nicht mehr so einfach. Daher konnte er bei seiner Antrittsrede als Narrenvater am Narrenbrunnen mit gutem Gewissen sagen, dass er noch nicht wisse, wer seine fastnächtlich Angetraute sein wird. Sehr interessant fand er, welche Tipps seine Elferratskollegen abgaben.

Wer es nicht weiß, seit vielen Jahren sammelt er als närrisches Wettbüro bei seinen Kollegen die Wetteinsätze für den richtigen Tipp ein und wusste um deren Vermutungen.