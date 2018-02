Villingen-Schwenningen Jobs for Future wieder im März

Auszubildende und erfahrene Berufsberater klären auf

Wie findet man das Berufsfeld, das am besten zu einem passt? Wie rüstet man sich am besten für eine Zukunft in einer globalisierten, digitalisierten Arbeitswelt? Wer sich unter den vielen Optionen orientieren will, braucht die Unterstützung erfahrener Berater. Diese finden junge Menschen auf der Jobs for Future vom 8. bis 10. März in Villingen-Schwenningen.

Der große Vorteil: persönliche Beratung am Messestand über Berufe, die duale Ausbildung, über deren Voraussetzungen und mögliche Alternativen. Und das alles drei Tage lang ohne Anmeldung und Termindruck.