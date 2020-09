Villingen-Schwenningen "Jobs for Future" startet kommende Woche

Wichtige Plattform

Die Verantwortlichen führen dies nicht nur auf die Corona-Pandemie zurück, sondern auch auf die im März ausgefallene "Jobs for Future", die als größte Berufsmesse in der Region normalerweise eine der zentralen Informations- und Vermittlungsplattformen für Aus- und Weiterbildung ist. "Es ist aber auch im Oktober und November noch nicht zu spät, eine Ausbildung zu beginnen", betont Dautel.

Aus diesem Grund sind die Partner und Aussteller froh darüber, dass die Messe kommende Woche von Donnerstag bis Samstag doch noch stattfinden kann. Allen voran freut sich aber Stefany Goschmann, Geschäftsführerin des Veranstalters, der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA). "Die Jobs for Future wird natürlich anders sein als gewohnt, dennoch ist es unsere Aufgabe, Angebot und Nachfrage zusammen zu bringen", erklärt Goschmann.

Statt bisher rund 300 Aussteller werden es in den vier Messehallen dieses Jahr nur etwa 100 sein. "Das sind allerdings immer noch mehr, als wir bei unserer ersten Jobs für Future im Jahr 2003 hatten", ist Stefany Goschmann sogar schon wieder zum Lachen zumute. Um das erarbeitet Hygienekonzept Corona-gerecht umsetzen zu können, werden alle vier Hallen genutzt, obwohl von der Anzahl der Aussteller her nicht einmal zwei Hallen nötig wären, erläutert die Messe-Chefin.

Hygienekonzept steht

Neben Desinfektionsspendern, der Maskenpflicht und einem Abstandsgebot von 1,5 Metern wird auch ein Rundgang durch die Hallen und vorbei an den Messeständen eingerichtet werden. "Das ist eine Empfehlung für die Besucher. Das heißt aber nicht, dass ein Besucher nicht gegen den Strom laufen darf", erklärt Goschmann. "Wir haben sieben Meter breite Gänge, da ist das Abstand halten kein Problem."

Ebenfalls neu ist, dass sich die Besucher - entweder vorab oder vor Ort - registrieren müssen (siehe Info). So könnte die Messegesellschaft im Falle eines Falles einerseits eine Infektionskette nachverfolgen, andererseits ist es gleichzeitig die Möglichkeit, die maximal erlaubte Besucherzahl stets im Blick zu haben. "Es dürfen 2200 Besucher zeitgleich in den Hallen sein. Das liegt sogar über dem Schnitt an Besuchern, die in der Vergangenheit innerhalb einer Stunde auf der Messe waren." Da sie sowieso mit geringeren Zahlen rechne, mach sie sich keine Sorgen, ans Limit zu kommen, sagt Stefany Goschmann.

Nicht nur der Ablauf der Messe wird dieses Jahr anders sein, sondern auch im Angebot sind für Interessenten Neuheiten dabei: An der Job-Station der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg wird Fachkräften gezeigt, wo sie sich über Chancen auf dem Arbeitsmarkt informieren können. Die last-Minute-Börse unterstützt bei der Nachvermittlung von Ausbildungsplätzen. Hier können sich Besucher nach Voranmeldung in einem kostenlosen Gespräch 30 Minuten lang beraten lassen.

Schüler bekommen frei

Und ebenfalls anders als in den Vorjahren wird sein, dass die Berufsschulen der Region nicht mehr gesammelt das "Ausflugsziel Jobs for Future" besuchen werden. "Diese Entscheidung haben die Schulen getroffen, nicht wir als Schulträger", erklärt Andreas Meßmer, Leiter des Regionalen Bildungsbüros im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dennoch hätten die Schüler die Möglichkeit, die Messe zu besuchen. "Und nach jüngster Corona-Verordnung sogar als Klasse."

Über diese erst am Montag in Kraft getretene Bestimmung freut sich Stefany Goschmann: "Das macht doch Hoffnung, dass die eine oder andere Gruppe kommen wird." Wie viele Besucher die "Jobs for Future 2020" letztlich haben wird, darüber will Goschmann nicht spekulieren. "Das können wir wirklich nicht abschätzen."