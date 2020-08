Villingen-Schwenningen Jetzt wird eine Corona-Abstrichstelle eröffnet

Zuletzt waren die Reaktionen stets in die andere Richtung gegangen: Die Corona-Hotline hatte ihre Präsenzzeichen reduziert, die Fieberambulanz ebenfalls und schließlich den Betrieb an der Schwenninger Tennishalle sogar ganz eingestellt. Nun jedoch die Kehrtwende: Aufgrund der wieder steigenden Zahlen im Land reagiert die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW): Sie eröffnet am Donnerstag, 20. August, eine zentrale Corona-Abstrichstellein in der Tennishalle in Schwenninger Waldeckweg für "symptomlose Personen".

Mit der neuen Teststelleschaffe die KVBW genug Kapazitäten, um dem voraussichtlich weiterhin stark steigenden Bedarf an Coronatests in den nächsten Wochen gerecht zu werden. Vielerorts kehren die Baden-Württemberger gerade jetzt aus den Urlaubsreisen zurück. Manche sind unsicher und möchten vorbeugend einen Test machen, andere möchten damit den Anforderungen und Erwartungen ihrer Arbeitgeber gerecht werden.