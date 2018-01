Villingen-Schwenningen Jetzt wird auf dem Muslenplatz geschlemmt

Bereits im vergangenen Jahr hatte sie einen frühen Termin im Frühling für die Neckarstadt ausgewählt, auch diesmal findet die Tour bereits im April statt. Der Erfahrung nach seien die früheren Termine sogar besser besucht, im Sommer ziehe es die Besucher eher ins Freibad. Neu in diesem Jahr: Nicht nur am Samstag und Sonntag, sondern bereits am Freitagabend wird das Schlemmerfestival seine Tore öffnen. "Die Abende sind immer stark. Jetzt wollen wir eine Erweiterung einfach mal ausprobieren", sagt die Organisatorin.

Hatte es im vergangenen Jahr zunächst Probleme mit der Nutzungsgenehmigung für die Möglingshöhe gegeben, weil die Agentur die Stadt und den Trägerverein erst spät in Kenntnis gesetzt hatte, scheint diesmal alles glatt zu laufen. "Die Kommunikation ist sehr gut gewesen", berichtet Madlen Falke von der städtischen Pressestelle auf Anfrage unserer Zeitung. Der Vorschlag, auf den Muslenplatz zu wechseln, sei sogar vonseiten der Stadt gekommen. Die Möglingshöhe sei wegen der Trucks nicht ideal gewesen. "Wir begrüßen es, dass sich eine moderne Veranstaltung längerfristig in VS ansiedeln möchte", fügt Falke hinzu. Zudem sei es im Sinne der Stadt, wenn die Innenstadt stärker belebt wird. Der Wochenmarkt werde an jenem Wochenende in die Fußgängerzone Richtung kleinem Hockenplatz ausweichen.

Weitere Informationen: Die Street Food Tour findet vom 20. bis 22. April auf dem Muslenplatz statt. Die Trucks laden zum Schlemmen am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein. Der Eintritt ist frei.