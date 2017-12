Villingen-Schwenningen Jetzt weitere E-Ladesäule mit 22 Kilowatt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Bereits die erste Ladesäule, die im Mai 2016 in Betrieb genommen wurde, ist sehr gut ausgelastet und wird von den Besuchern des Landratsamtes gerne in Anspruch genommen. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen des Landratsamtes und der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) zum Ausbau der dortigen Ladenetz-Infrastruktur entschieden. Den Nutzern stehen damit zwei Ladesäulen mit jeweils zwei 22-Kilowatt-Anschlüssen zur Verfügung. Landrat Sven Hinterseh sieht in der Elektromobilität großes Potenzial: "Wir ergänzen unseren Fuhrpark durch Elektro- und Hybridfahrzeuge. Es ist schön zu sehen, dass die E-Ladesäule beim Landratsamt von unseren Besuchern so gut angenommen wird."