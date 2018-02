Villingen-Schwenningen Jetzt ist es raus: Rupert Kubon hört auf!

Der gebürtige Friedrichshafener und Vater zweier Töchter wird im Mai 61 Jahre alt und ist seit 2003 Stadtvater der Doppelstadt. Kubon ist zwar SPD-Mitglied, startete seine politische Karriere jedoch einst bei der CDU als Mitglied der Schülerunion.

Nach zwei Amtsperioden als OB der Baden-Württembergstadt möchte er sich künftig anderen Aufgaben widmen. Seine Amtszeit endet am 31. Dezember.

Kubon will dann eine pastorale Tätigkeit als ständiger Diakon in VS aufnehmen.