Villingen-Schwenningen Jetzt hat er wieder Schuhe an

Der schnöde Alltag hat ihn also wieder. Drei Monate Abwesenheit als Selbstständiger zollen jetzt ihren Tribut. "Man spürt diesen Einschnitt", gibt Aldo Berti unumwunden zu. Die nächsten ein, bis zwei Jahre sei kontinuierliches Arbeiten in seiner Praxis angesagt, erklärt der Villinger, der auch als Heilpraktiker und mit energetischer Medizin beruflich unterwegs ist, ebenso wie als Coach und Unternehmensberater. Doch ebensowenig wie die Katze das Mausen, kann Berti die spannenden Projekte sein lassen. Nach dem Marathon-Charity-Projekt, der Aktion "Blaue Flecke für soziale Zwecke" und dem Weltrekordlauf ist irgendwann die Zeit auch wieder dafür reif. Was genau es sein wird? "Ich habe noch keine Ahnung", sagt er und blickt ins Nichts. "Am liebsten irgendetwas mit Segeln – ich bin leidenschaftlicher Segler."

Das neue Werk des Autors wird anders sein

Zunächst aber besinnt er sich auf seine Karriere als Autor. Kaum stand der Plan zum Weltrekord, klopften auch schon die Verlage bei Aldo Berti an. Also schreibt er nun ein Buch, sein drittes Werk nach einem über "Geistheilung und Energiearbeit" und einem anderen über Heilung durch ein Leben in Liebe. Das neue Werk wird anders sein, aber voraussichtlich ebenso spirituell angehaucht. Er habe auf der Tour viel Zeit zum Nachdenken gehabt, "das hatte fast etwas Meditatives", schildert er. Anhand seines Projekttagebuches werde er also auf philosophische Themen zu sprechen kommen – Achtsamkeit, Ängste und Sorgen etwa, aber auch innere Ruhe. Letztere hat Aldo Berti offenbar gefunden. Ganz entspannt hält er Rückschau auf die wohl einsamsten, aber auch spannendsten Stunden seines bisherigen 53-jährigen Lebens, die bald in die Zeilen eines Buchs fließen werden. Schritt für Schritt.