Villingen-Schwenningen "Jetzt erst recht Gas geben"

Villingen-Schwenningen. Die Ergebnisse von acht Wahlbezirken standen noch aus am Sonntagabend, als sich am vorläufigen Ergebnis der OB-Wahl kurz nach 19 Uhr für etwa eine Viertelstunde nichts änderte. Noch-Oberbürgermeister Rupert Kubon wanderte auf dem Münsterplatz hin und her. "Eigentlich kann ich dem Ergebnis entspannt entgegenschauen, wenn man aber 16 Jahre lang hier gearbeitet hat, fiebert man dementsprechend mit", erklärt er der Menge am Mikrofon seine Unruhe.

Die meisten Anwesenden schauten gebannt auf den großen Bildschirm, der das Ergebnis anzeigte – viele aktualisierten parallel auf dem Smartphone den Zwischenstand mit, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Trotz der noch ausstehenden Bezirke stand bereits zu diesem Zeitpunkt der große Stimmenvorsprung für Jürgen Roth gegenüber dem stärksten Verfolger Jörg Röber fest. Sehr zur Freude von Raphael Rabe. "Klar, dass die Stimmung bei uns gut ist", sagte der Roth-Unterstützer.