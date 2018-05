Villingen-Schwenningen Jetzt beginnt Arbeit an Band 1

Villingen-Schwenningen. Kürzlich kamen alle Beteiligten im Stadtarchiv zusammen, um die gemeinsame Arbeit am Projekt aufzunehmen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum Team gehören vier Autoren, die mit dem Herausgeber Casimir Bumiller, Ute Schulze, die die Betreuung durch das Stadtarchiv gewährleistet, Amtsleiter Heinrich Maulhardt und dem Grafiker Lody Van Vlodrop am neuen Buch arbeiten werden.

Es knüpft an Band 2 an

Der erste Band soll die Geschichte Villingen und Schwenningens vom frühen Mittelalter bis 1800 aufarbeiten und so an den bereits erschienenen Band 2 anknüpfen. Hintergrund für die frühere Veröffentlichung von Band 2 war die Entscheidung des Gemeinderats, insbesondere die noch bis in die heutige Zeit sich auswirkende NS-Zeit schneller aufzuarbeiten. Die Entwicklung der beiden Städte wird auch in Band I wieder möglichst parallel dargestellt, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Entwicklung Schwenningens im Mittelalter liegt, die im ­Gegensatz zur Villinger Mittelaltergeschichte weniger erforscht ist.