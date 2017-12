Villingen-Schwenningen Jesu-Geburt steht im Mittelpunkt

45 Mädchen und Jungen aus allen Pfarreien fanden sich im Fidelisheim ein, um sich dem Thema "Weihnachten" zu widmen.

Seit acht Jahren gehört dieser Veranstaltung mit Mädchen und Jungen aus dem Vor- und Grundschulalter zum Jahresprogramm. Dabei steht Weihnachten mit seiner Botschaft von der Geburt des Erlösers und nicht der wirtschaftliche Aspekt im Mittelpunkt. Der religiöse Umgang mit dem Fest ist den Verantwortlichen ein Anliegen.

Nach der Begrüßung wussten die Kinder, dass sich an diesem Tag alles um das Geschehen um Weihnachten dreht. Wie in den vergangenen Jahren durften sich die Kinder an verschiedenen Workshops beteiligen. Da galt es unter anderem, Fensterbilder zu basteln. Mit Schere und Uhu wurden in Gruppen schöne Fensterbilder gestaltet. Dabei wurde das Geschehen rund um die Krippe in Bethlehem künstlerisch nachvollzogen. Adventslieder wurden gesungen, und auch nachdenkliche Geschichten wurden erzählt. Schnell ging der Vormittag zu Ende und die Mädchen und Jungen genossen das Mittagessen.