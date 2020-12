Villingen-Schwenningen/Trossingen. Am frühen Freitagabend wurde das Geheimnis auf dem Bildschirm endlich gelüftet. Eine Woche lang hatten sich die vier Bewerberinnen in Begleitung von Freundinnen und der Fernsehkamera in Hochzeitskleider gewandet, professionell Make-up auflegen, eine Brautfrisur stylen lassen und sich anschließend gegenseitig in puncto Kleid, Make-up, Frisur und Verwandlung benotet.