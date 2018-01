Villingen-Schwenningen Jedes Detail stimmt

VS-Villingen. Die bunte Schar im Maßstab 1:35 hat Jürgen Fauth in Feinarbeit hergestellt. "Ich bin ein bissle verrückt", gibt der 51-Jährige lachend zu und dreht einen wenige Zentimeter großen und etwa 110 Gramm schweren Narro mit Schirm in den Händen. Dessen Häs ist bis ins letzte Detail coloriert, selbst der musterreiche Foulard und die feinkarierte Masch sind zu erkennen. Obwohl nur millimetergroß, weist die Scheme sowohl das Fasszeichen als auch den Schönheitsfleck auf. "Es muss schon alles bis ins Detail stimmen", sagt Fauth und zeigt auf die Sammlung haarfeiner Pinsel, mit denen er die Feinheiten bewerkstelligt.

Jürgen Fauth ist kein Villinger, sondern in Schörzingen bei Rottweil geboren. Geheiratet hat er aber eine Villingerin. Die ganze Familie, zu der auch zwei Kinder gehören, ist Mitglied der Zunft, beteiligt sich am Umzug und ist ehrenamtlich tätig, so wie heute beim Schemenabend.

Eines Tages im Jahr 1994 habe er Fastnachtsfiguren aus Zinn in einem Schaufenster gesehen, erzählt Jürgen Fauth. In einem Villinger Modellladen fand und findet er bis heute die Rohlinge, allerdings in nur wenigen Varianten. Des Zinngießens nicht mächtig, erwarb er eine Figur nach der anderen und arbeitete sie deshalb einfach um. Mit Zange und Säge geht Jürgen Fauth den kleinen Gestalten dabei an den Kragen: Arme werden abgebrochen und neu angesetzt, ein Säbel, ein Schirm, ein Federwisch oder eine eigens aus Plastik gefräste Schere hinzugefügt. Dann geht es an die Bemalung.