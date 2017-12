Villingen-Schwenningen "Jeder muss seinen Mittelweg finden"

VS-Schwenningen. "Ach, meine Kinder sind 18 und 20 Jahre alt und über die Feiertage gut bei meiner Mutter aufgehoben oder mit Freunden unterwegs. Deshalb macht mir das Arbeiten an Weihnachten überhaupt nichts aus", sagt Bernadette Stiefel-Sow und lächelt. Die 43-Jährige arbeitet seit 2009 im Franziskusheim und hat ihre Ausbildung zur Altenpflege-Fachkraft in der Schwenninger Einrichtung absolviert. Sie betreut die – sofern alle Pflegeplätze belegt sind – 22 Bewohner des Wohnbereichs St. Elisabeth. Die Berufsgruppe der gebürtigen Schweizerin gehört zu denjenigen, die Weihnachten nicht unbedingt zu Hause mit der Familie verbringen können – wie im vergangenen Jahr hat Stiefel-Sow freiwillig die Schicht über die Feiertage übernommen.

Die Belegschaft könne sich im Vorfeld in ihre Wunschschicht eintragen, erklärt die Pflegerin: entweder an Weihnachten oder für die Woche im Anschluss über Silvester. Dabei seien alle stets sehr kulant. "In der Regel werden wir uns schon einig", sagt sie augenzwinkernd und nennt ein Beispiel: "Die Kollegin, die mit mir die Weihnachts-Schicht übernimmt, hat kleine Kinder. Da geht es für mich natürlich in Ordnung, wenn sie von 6.30 bis 13 Uhr arbeitet und ich die Spätschicht bis 21 Uhr übernehme. So ist sie an Heiligabend zur Bescherung daheim." Je nach Schicht ist die Zahl der Pflegekräfte unterschiedlich, meist betreuen eine Fach- und zwei Hilfskräfte einen Wohnbereich.

An Tagen wie dem 23. Dezember, wenn keine Veranstaltung im Haus geplant ist, oder an den beiden Weihnachtsfeiertagen, würden manche Bewohner von Zeit zu Zeit sicher nachdenklich oder traurig, erklärt Stiefel-Sow. "Je nach dem, wie sie früher in der Familie Weihnachten gefeiert haben. Und wir haben leider auch nicht immer die Zeit, uns um jeden Einzelnen lange zu kümmern. Aber natürlich versuchen wir, diejenigen aufzumuntern."