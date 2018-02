Villingen-Schwenningen Jeder Mensch braucht ein Zuhause

Laut aktueller Prognosen steigt die Nachfrage nach Wohnraum, eine allgemeine Landflucht verknappt den Wohnraum in Ballungsgebieten und in prosperierenden Gemeinden, und der soziale Wohnbau hinkt dieser Entwicklung hinterher. So wurden beispielsweise 2016 von 80000 benötigten Sozialwohnungen nur etwa 25 000 gebaut. Hier müsse man unbedingt gegensteuern, meint Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritas- Verbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis, und sieht hier insbesondere auch die Kommunen in der Pflicht.

Der soziale Wohnungsbau müsse deutlich gefördert werden und den Gemeinden stehe mit dem Bauplanungsrecht hierfür ein starkes Instrument zur Verfügung, so Stöffelmaier. Nachverdichtung kommunaler Flächen und die Schaffung neuer Wohngebiete sind die gebotenen Mittel. Hierfür benötigen die Gemeinden ausreichende finanzielle Mittel, die es ihnen beispielsweise erlauben, Grundstücke nicht an den Meistbietenden zu verkaufen, sondern den Erwerb an Bedingungen, wie etwa einen festen Anteil an Sozialwohnungen, zu knüpfen. Aber auch Land und Bund sind in der Pflicht. Die Politik muss steuernd und vor allen Dingen preisdämpfend auf den Wohnungsmarkt einwirken, das Mietrecht und andere Instrumente wie Wohngeld oder Steuererleichterungen stehen hierfür zur Verfügung. Der Caritas Verband für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit Sitz in Villingen-Schwenningen geht in Sachen Wohnen schon seit Jahren eigene Wege. Angebote unterschiedlicher Wohnformen für ältere Menschen, Wohnen in Wohngemeinschaften oder die Vermittlung von preisgünstigem Wohnraum an Menschen mit unterschiedlichen Betreuungsbedürfnissen gehören zu den Maßnahmen, ebenso wie die Verknüpfung von sozialen Dienstleistungen mit Wohnraumversorgung. Bei diesen Maßnahmen steht immer wieder auch die Qualität des Lebensraums im Fokus, erklärt Michael Stöffelmaier. Hierzu gibt es in vielen Gemeinden, vom Caritas Verband getragene, Gemeinwesen- und Beteiligungsprozesse vor Ort. So ist derzeit eine Wohngemeinschaft in der Friedhofstraße in Donaueschingen in der Gründung, ein von der Gemeinde Brigachtal mit getragenes Projekt einer Alters-WG wurde aktuell bezogen und in VS-Schwenningen arbeitet man beim Objekt Neckar Fair mit der Wohnungsbaugesellschaft eng zusammen. Insbesondere, aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Jahresthema 2018, werde man auch weiterhin Wohnraum für sozial schwache und der besonderen Hilfe bedürftigen Menschen schaffen, so Stöffelmaier, der in diesem Zusammenhang die Unterstützung der Wohnraumstrategie der Stadt VS durch den Caritas-erband verspricht.